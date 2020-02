Fixed Income Alpha Select – mit Flexibilität zu stabileren Renditen

Swiss Life Asset Managers hat ein neues “Unconstrained Bond”-Produkt lanciert.



Derzeit rentieren über 90% aller in Schweizer Franken lautenden Obligationen negativ. In den letzten Wochen und Monaten sind die Volatilitäten im Anleihenmarkt zudem gestiegen. Wie kann noch risikogerecht in Anleihen investiert werden?

Ausgehend von dieser Frage hat Swiss Life Asset Managers ein neues “Unconstrained Bond”-Produkt lanciert, das in allen Marktgegebenheiten eine solide, risikogerechte Rendite bei begrenzter Volatilität erzielen soll. Der neue "Fixed Income Alpha Select" strebt eine Rendite von 250 Basispunkten über dem Geldmarktsatz an, bei einer niedrigeren erwarteten Volatilität als klassische Benchmark-Produkte. Die Strategie setzt auf eine Flexibilisierung des Investitionsansatzes, die zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung und Diversifikation freisetzt. Index-getriebene Marktpositionen (Beta) werden durch einen Selektionsprozess ersetzt, der auf Alpha ausgerichtet ist und sich auf eine Vielzahl verschiedener Bausteine stützt, welche die risikoadjustierte Rendite steigern. Für eine effiziente Absicherung und zur zusätzlichen Abschöpfung von Rendite kommen Derivate zum Einsatz.

Weg vom Benchmark, weg von Schuldenkonzentration

Die Flexibilisierung der Anlagestrategie ist wichtig, um Alpha-Quellen in einem breiten Spektrum zu identifizieren und zu erschliessen. Das Portfolio kann hinsichtlich der Risikoparameter dynamischer und den Marktgegebenheiten angepasst positioniert werden.

Die höhere Flexibilität bringt nicht nur mehr Auswahl an investierbaren Sub-Anlageklassen. Sie wirkt zum einen auch einer Konzentration hoch verschuldeter Emittenten im Portfolio entgegen. Produkte, die Anleihen-Indizes folgen, spiegeln nämlich die Gewichtung der Schuldner im Index. Dadurch investieren sie automatisch massiver in jene Unternehmen, die sich am meisten verschulden. Zum anderen verhindert sie eine stetige Zunahme der Duration, die sich aus einer verstärkten Emission länger laufender Anleihen bei gleichzeitig immer niedrigeren Renditen ergibt.

Kompromisslos im Kern, pragmatisch in der Selektion

Trotz Fokus auf Flexibilität ist die neue Strategie Teil unserer risikobewussten Anlagephilosophie und damit der Qualität verpflichtet. Kern der Strategie bilden deshalb Unternehmensanleihen hoher Bonität (Investment Grade).

Dank der gewonnenen Flexibilität entscheidet die Attraktivität darüber, ob wir Anleihen aus Teilsegmenten festverzinslicher Anlagen hinzufügen. Dabei stützen wir uns auf das Know-how der Experten im Team. Durch einen "Best in Class"-Ansatz bringen die Spezialisten von Sub-Anlageklassen wie High Yield oder Schwellenländer ihre besten Anlageideen ein.





Derivate zur Absicherung und Renditemaximierung

Das Kernportfolio des Fonds ergänzen wir durch quantitative und von relativer Bewertung getriebene Handelsstrategien im Kredit- und im Zinsbereich, die mit Derivaten umgesetzt werden und zusätzliche Renditequellen erschliessen. So kann die erwartete Portfoliorendite erhöht und gleichzeitig noch unabhängiger vom Beta gemacht werden.

In einer rein modellgetriebenen Strategie beispielsweise analysieren wir die Steilheit der wichtigsten Zinsstrukturkurven. Dahinter steckt die Idee, dass Zinskurven mit einer steilen Kurve eine höhere erwartete Rendite aufweisen. Über Zins-Futures setzen wir eine Strategie um, in der wir Risiko in den steilen Kurven aufbauen und in den flachen Kurven verkaufen, ohne dass sich das Zinsrisiko im Portfolio erhöht.

Um die Volatilität der Performance effizient zu steuern, setzten wir verstärkt Kreditderivateindizes ein (iTraxx & CDX). Vor allem durch Optionen auf diese Indizes lassen sich Strukturen bilden, die dem Portfolio bei einer Ausweitung der Risikoprämien Stabilität verschaffen. Die Kehrseite dieser Stabilisatoren ist die Aufgabe eines Teils der möglichen Gewinne bei besonders guter Kursentwicklung.

Schnell und effizient durch hauseigene Modelle

Um zusätzliche Renditetreiber schnell und effizient zu identifizieren, setzen wir auf selbst entwickelte quantitative Modelle. So hilft unser auch auf der Bilanzseite eingesetztes "Credit Score Model", systematisch und frühzeitig attraktive Schuldner im globalen Universum zu identifizieren oder solche, deren Kreditprofil sich verschlechtert.

Auch in der Kurvenpositionierung wirkt sich das Fallenlassen von Restriktionen gewinnbringend aus. Unsere quantitativen Modelle durchforsten weltweit Kredit- und Zinskurven, um jene zu identifizieren, die abgesichert in Basiswährung den höchsten risikoadjustierten Ertrag liefern. Hierbei gilt es vor allem, Ideen ausserhalb der gängigen Hauptwährungen Schweizer Franken, Euro und US-Dollar zu finden.