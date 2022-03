GAM ernennt Global Head of Investments

David Dowsett, Global Head of Investments, GAM



David Dowsett wird zum Global Head of Investments ernannt und am 4. April 2022 zu GAM stossen, wie der Investmentmanager am Montag mitteilte. Er wird für die Leitung aller Investmentteams von GAM verantwortlich sein und an CEO Peter Sanderson berichten. Dowsett soll mit seinen Kompetenzen und Erfahrungen die Investmentteams in die nächste Phase der Wachstumsstrategie führen.

Dowsett verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Investment Management. Er war 18 Jahre lang bei BlueBay Asset Management tätig, wo er im Jahr 2002 in der Gründungsphase des Unternehmens eintrat. Er war unter anderem Co-CIO des Unternehmens. In dieser Funktion war er für das gesamte verwaltete Vermögen von BlueBay von USD 60 Mrd. verantwortlich, das von einem Team von 120 Mitarbeitenden in den Bereichen Investment-Grade-Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schwellenländern sowie globale Zinsen und Währungen gemanagt wurde. Er war Partner des Unternehmens, Mitglied des Management Committee und Vorsitzender der Macro Group. Zunächst baute er dort die Long-Only-Strategie für Schwellenländeranleihen auf, leitete dann als Portfoliomanager eine Strategie, die auf USD 20 Mrd. anwuchs, und war direkt verantwortlich für ein Team von über 30 Mitarbeitenden.

Juan Landazabal, GAMs derzeitiger Global Head of Trading, wird zum Head of Investment Platform befördert und wird an David Dowsett berichten.

Anthony Lawler, Head of GAM Systematic und Leiter des Multi-Asset Bereichs, sowie Greg Clerkson, Head of Discretionary Investments, haben laut Medienmitteilung einen substanziellen Beitrag geleistet, um GAM auf einen Wachstumskurs zu führen. Sie haben sich nun entschlossen, neuen Möglichkeiten ausserhalb von GAM nachzugehen.