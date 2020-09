GAM ernennt globale Leiterin Institutional Solutions

Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions, GAM Investments



In dieser neu geschaffenen globalen Rolle wird Jill Barber direkt dem CEO Peter Sanderson unterstehen und Mitglied des Senior Leadership Teams sein, wie GAM am Dienstag mitteilte. Sie wird am 1. November zum Unternehmen stossen und mit Jeremy Roberts eng zusammenarbeiten, der am 1. September als Global Head of Distribution mit Schwerpunkt auf Wholesale-Kunden ins Unternehmen eingetreten ist. Gemeinsam werden sie die Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten von GAM leiten.

Barber bringt 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Business Development und im Management von Kunden- und Beraterbeziehungen mit. Sie kommt von Jupiter Asset Management, wo sie als Global Head of Institutional tätig war. Davor leitete Barber bei Franklin Templeton Investments als Head of Institutional das Grossbritannien- und Irlandgeschäft und nahm leitende Vertriebspositionen bei Hermes Investment Management und Fidelity Worldwide Investment ein.