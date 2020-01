GAM ernennt Head of Research für Alternative Investment Solutions

GAM engagiert Giovanni D’Alesio als Head of Research für den Bereich Alternative Investment Solutions.



Giovanni D’Alesio wird als neuer Head of Research für den Bereich Alternative Investment Solutions von London aus für die Leitung des Research-Teams für externe Fondsmanager sowie die Verwaltung von Portfolios verantwortlich sein, wie GAM am Mittwoch mitteilte. Das Team setzt laut eigenen Angaben auf einen disziplinierten und risikofokussierten Prozess, um talentierte Manager über verschiedene Anlageklassen und -stile hinweg zu identifizieren und aufeinander abzustimmen. Dabei werden qualitative "High-Conviction“-Ansätze mit proprietären quantitativen Modellierungstools kombiniert.

Vor seiner Tätigkeit bei GAM war Giovanni D‘Alesio Partner und Head of Investment Origination bei Capital Generation Partners. Er leitete dort ein Team, das sich auf die Selektion aktiver Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Aktien, Anleihen, Hedgefonds und Real Assets für die mehrere Milliarden umfassende Plattform konzentrierte. Davor war er acht Jahre lang beim italienischen Dach-Hedgefonds Unifortune Asset Management tätig, zuletzt als Head of Research, wo er das gesamte Research und die Due Diligence von Hedgefonds in einem breiten Spektrum von Strategien verantwortete. Zudem war er Mitglied des Anlageausschusses des Unternehmens. Giovanni D‘Alesio hat einen MSc in Wirtschaftswissenschaften der Università Commerciale Luigi Bocconi und einen Master in Finanzwesen der London Business School.