GAM ernennt Leiter von Equity Investment Specialists

Matt Williams ist neuer Leiter Equity Investment Specialists bei GAM Investments.



GAM Investments hat Matt Williams per 1. Dezember 2020 zum Leiter von Equity Investment Specialists, wie der Investmentmanager am Montag meldete. Er arbeitet im Londoner Büro und berichtet an Greg Clerkson, Leiter Discretionary Investment.

In dieser neu geschaffenen Position wird Williams für die Leitung des Teams von Aktienanlagespezialisten bei GAM verantwortlich sein. Zusammen mit den Aktien-Investmentteams des Unternehmens wird er deren Anlagestrategien weiter positionieren und die Verständlichkeit des Aktienangebots von GAM für Kunden erhöhen.

Diese Berufung folgt auf die Ernennung von Paras Bakrania zum Leiter der GAM Systematic Product Specialists und von Davide Petrachi zum Leiter der Product Specialists für GAM Investment Solutions früher in diesem Jahr.

Bevor er zu GAM stiess, war Williams bei Blackrock, wo er als Direktor und Produktstratege für europäische Aktien tätig war. Davor hatte er verschiedene Positionen im Aktienresearch mit Schwerpunkt auf Investitionsgütern bei MF Global, HSBC und Capital Group inne. Parallel dazu war Williams sechs Jahre lang Gastdozent für angewandte Unternehmensfinanzierung an der City University Business School. Er begann seine berufliche Laufbahn 1997 als Händler bei der Deutschen Bank und nahm später Positionen im Fremdkapitalmarkt bei der Commerzbank und der Bank of America ein.

Williams hat einen BA in European Studies in Deutsch von der London School of Economics und einen MBA von der City University Business School.