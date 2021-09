GAM ernennt Stefan Kern zum Client Director

Stefan Kern stösst von AXA Investment Managers zu GAM. (Bild: PD)



Stefan Kern nimmt diese Aufgabe am Hauptsitz in Zürich wahr und rapportiert an Daniel Durrer, Leiter Vertrieb CEMEA. er wird für das Wachstum und die Betreuung des institutionellen Marktes in der Deutschschweiz verantwortlich sein.

Mit seiner Erfahrung im Institutional Asset Management wird er die Vertriebskompetenz von GAM im Bereich institutioneller Kunden verstärken und den Ausbau der Kundenpflege und -beziehungen intensivieren, wie das Unternehmen mitteilt.

Stefan Kern kommt von AXA Investment Managers Schweiz, wo er seit 2010 als Senior Institutional Sales Manager massgeblich für den Aufbau des institutionellen Asset Managements verantwortlich war. Zuvor war er vier Jahre bei Swiss Life Asset Management als Senior Client Relationship Manager in gleicher Funktion tätig.