GAM: Stärkung der Kompetenzen im Investment Management

Greg Clerkson, Leiter des Bereichs Discretionary Investment, GAM Investments



Greg Clerkson wird seine neue Rolle als Leiter des Bereichs Discretionary Investment am 1. März 2020 antreten. Er berichtet an den Group CEO Peter Sanderson und arbeitet von London aus.

In dieser Funktion wird er laut Medienmitteilung das Business Management für das diskretionäre Investmentgeschäft von GAM in den Bereichen Fixed Income, Aktien und Immobilienanleihen leiten. Clerkson wird eng mit Anthony Lawler, Leiter der Bereiche GAM Systematic und GAM Investment Solutions, zusammen­arbeiten.

Clerkson ist seit 2017 bei GAM, zunächst war er Leiter Global Consultant Relations, bevor er im Jahr 2019 die Gesamtverantwortung als Global Head of Product Strategy and Solutions übernahm. Vor seinem Eintritt bei GAM war er als Head of Global Consultant Relations bei Edmond de Rothschild und BlueCrest Capital Management tätig. Ausserdem war er zehn Jahre bei der Royal Bank of Canada und Russell Investments auf der Käuferseite tätig. Greg Clerkson ist als Chartered Financial Analyst und Chartered Alternative Investment Analyst akkreditiert.