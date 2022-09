Generali Investments ernennt Verkaufschef für die Schweiz

"Die bedeutenden Chancen nutzen, die der Schweizer Markt bietet", gibt Generali Investments als Ziel heraus. (Bild: Shutterstock.com/Number1411)



Edi Aumiller und Etienne de Boni haben ihre Tätigkeit zum 1. September aufgenommen. Sie werden, wie der Versicherer mitteilt, in dem Generali Investments "enorm wichtigen Schweizer Markt" die vertrieblichen Aktivitäten – vor allem mit Privatbanken und institutionellen Anlegern – weiter auf- und ausbauen.

Edi Aumiller verfüge mit mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Asset & Wealth Management über ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Akquise sowie Kundenbetreuung und sei mit dem Schweizer Markt bestens vertraut, heisst es in der Mitteilung. Bevor er zu Generali kam, war er Sales Director bei Franklin Templeton und davor bei Legg Mason als Country Head Switzerland tätig.

Etienne de Boni hat zuvor für Franklin Templeton Schweiz als Institutional Client Account Manager und davor für Partners Group und Credit Suisse gearbeitet.

Tim Rainsford, Head of Product & Distribution des Asset & Wealth Managements von Generali Investments, kommentiert: "Nach dem erfolgreichen Start unserer Niederlassung in der iberischen Region 2021, die unsere etablierte Standorte Italien, Deutschland und Frankreich ergänzt, freuen wir uns, dass Generali Investments in der Schweiz startet."

Man sei zuversichtlich, "die bedeutenden Chancen nutzen zu können, die der Schweizer Markt bietet, indem wir die vom Generali Investments-Ökosystem angebotenen Anlagelösungen in liquiden Märkten und Sachwerten optimal positionieren."