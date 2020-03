Glarner KB nominiert Risikoexperten für den Verwaltungsrat

Dominic Rau, für den Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank nominiert.



Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank (GLKB) schlägt der Generalversammlung vom 24. April 2020 Dominic Rau zur Wahl in den Verwaltungsrat für den zurücktretenden Markus Heusler vor.

Dominic Rau arbeitet seit 2013 bei Swiss Re. Seit 2016 übt er die Funktion als Head of Risk Governance and Steering aus. Davor amtete er als Head of Risk Aggregation and Analytics. Frühere Stationen absolvierte er bei Deloitte als Head Insurance Risk Management und bei Synpulse als Berater. Rau hält einen Master of Science und doktorierte in Physik an der ETH in Zürich. Nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat der GLKB ist geplant, dass er Mitglied im Risikoausschuss wird.