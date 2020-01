Global Macro Management Team von Bellevue erhält Verstärkung

Alexis Dawance, neu im Team des BB Global Macro Fonds.



Das Team des auf eine Absolute-Return-Strategie ausgerichteten BB Global Macro Fonds verstärkt mit Alexis Dawance seine Expertise vor allem im Aktienbereich, wie Bellevue am Donnerstag mitteilte. Dawance war zuvor als Leiter Aktien tätig und verantwortete u.a. einen Long/Short-Equity-Fonds bei MFM Mirante Fund Management, einem unabhängigen Vermögensverwalter in Lausanne. Davor war er Gründungspartner der Investment Boutique Global-Cap und verwaltete einen globalen thematischen Aktienfonds. Zu seinen weiteren Stationen gehörten Merrill Lynch und Lehman Brothers. Er studierte an der HEC Lausanne Management und Finance.

Die Leitung des Teams obliegt seit Lancierung des Fonds Lucio Soso. Er wird auf der Fixed-Income-Seite von Alexandrine Jaecklin und in den Bereichen Asset Allocation und Produktstrategie von Markus Peter unterstützt.