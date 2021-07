Golding verstärkt Kundenbetreuung

Nadejda de Lousanoff, Director Institutional Sales



Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, hat Nadejda de Lousanoff als neuen Director im Bereich Institutional Sales bestellt, wie der Asset Manager für Alternative Investments in Europa am Dienstag mitteilte. In ihrer neuen Position verantwortet sie insbesondere die Betreuung von Investoren im Segment Corporates sowie Stiftungen und Family Offices. Zudem unterstützt Hans Ohlrogge, ehemaliger Leiter des Pensionsfonds und der Pensionskasse von IBM in Deutschland, als externer Berater den weiteren Ausbau der Corporates-Expertise bei Golding.

De Lousanoff verfügt über 13 Jahre Erfahrung im Investment Management und in der Betreuung institutioneller Investoren. Zuletzt war sie mehr als acht Jahre bei PIMCO am Standort München im Bereich Institutional Sales und Account Management mit Schwerpunkt Alternatives und Fixed Income tätig. Weitere berufliche Stationen umfassen mehrere Jahre in Madrid im Bereich Sales und Strukturierung bei Banesto als Leiterin des deutschen und skandinavischen Markts und als Interbanken-Broker für Fixed-Income- Derivate. Sie verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Freiburg, einen Master-Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaftslehre von der Universität Zürich und einen Master in Finance vom Instituto de Estudios Bursátiles Madrid.