Gonet übernimmt Banque Degroof Petercam (Suisse)

Nicolas Gonet, CEO von Gonet & Cie



Die Integration wird in Form einer Akquisition mit anschliessender Fusion erfolgen, bei der die Banque Degroof Petercam, Alleinaktionärin der Banque Degroof Petercam (Suisse), ihre gesamte Beteiligung an Gonet & Cie veräussert, wie die Genfer Privatbank am Dienstag bekannt gab. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Für Gonet folgt diese neue Transaktion auf die 2018 erfolgreich abgeschlossene Fusion mit der Privatbank Mourgue d'Algue & Cie. Der dadurch gestärkte Verbund wird über ein Eigenkapital verfügen, das weit über den regulatorischen Anforderungen für Eigenkapital liegt. Die neue Einheit weist über 5,5 Mrd. CHF verwaltete Vermögen auf. Gonet unterstreicht damit auch die Ambitionen im Rahmen der laufenden Konsolidierung in der Vermögensverwaltungsbranche.

Die Fusion von Gonet & Cie und Banque Degroof Petercam (Suisse), die der Transaktion folgen soll, wird vorbehältlich der Zustimmung durch die zuständigen Regulierungsbehörden rückwirkend auf den 1. Januar 2022 wirksam werden. Die Degroof Petercam Gruppe bleibt in der Schweiz im institutionellen Geschäft durch die Präsenz von Degroof Petercam Asset Management aktiv.