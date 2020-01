HIAG stärkt Immobilien-Know-how mit ausgewiesener Spezialistin

Béatrice Gollong zur Leiterin der Abteilung Akquisition und Vermarktung von Gewerbeimmobilien, HIAG



Die Immobilienspezialistin Béatrice Gollong tritt am 1. Mai 2020 in die Geschäftsleitung der HIAG ein. Sie wird für den Erwerb und die Vermarktung von Gewerbeimmobilien zuständig sein, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Gollong kommt vom unabhängigen Immobilienanbieter SPG Intercity Zürich, wo sie den Bereich Investment und Beratung leitete und seit 2014 auch stellvertretender CEO war. Zuvor war sie in ähnlichen Positionen unter anderem bei der UBS Fund Management (Switzerland) und der Wüest Partner tätig. Béatrice Gollong ist diplomierte Bauingenieurin und Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors MRICS. Sie besitzt zudem einen MBA in Internationalem Immobilienmanagement der Fachhochschule Biberach (Deutschland).