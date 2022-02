HSZ Group in Hongkong mit neuer strategischer Partnerschaft

Stéphane Julen (links) und Oliver Rothenberger von Galix Investments. (Bild: zvg)



Über Galix Investments wird der in Hongkong niedergelassene Schweizer Vermögensverwalter HSZ Group Investmentleistungen für institutionelle und professionelle Investoren anbieten. Darunter fällt der Vertrieb des Flagship-Produkts HSZ China Fonds in der Schweiz, ein China-Aktienfonds nach Schweizer Recht mit einem Vermögen von rund 325 Mio. Dollar.

"Wir freuen uns, mit der HSZ Group zusammenzuarbeiten und den Investoren in der Schweiz exklusiven Zugang zu unternehmerisch geführten Unternehmen in China in einem täglichen Liquiditätsformat zu bieten", sagt Stephane Julen von Galix Investments.

Julen hat Galix Investments nach mehr als 20 Jahren bei führenden globalen Asset Managern wie UBS, AIG und Credit Suisse gegründet. Er war Manager von alternativen Portfolios und in der Auswahl und Monitoring von Fondmanagern tätig. Oliver Rothenberger kam 2021 als Sales Manager zum Unternehmen. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten, davon 17 Jahre im Asset-Management in Deutschland und in der Schweiz.

Die HSZ Group wurde 2000 vom Banker Hansrudolf Schmid gegründet und wird heute von Stefan Kräuchi geleitet.