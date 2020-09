Incore Bank ernennt Strategieberater in den Verwaltungsrat

Daniel Diemers, neu im Verwaltungsrat der Incore Bank



Daniel Diemers ist neu im Verwaltungsrat der Incore Bank, wie die Transaktionsbank am Mittwoch mitteilte. Diemers ist seit über 20 Jahren als Strategieberater tätig und begleitet Finanzunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Wirtschaftswelt. Er ist als selbständiger Strategieberater im Bereich Financial Services in Europa und dem Nahen Osten tätig und unterstützt Unternehmen dabei, erfolgreiche Wachstums- und Innovationsstrategien zu entwickeln und zu implementieren. Zuvor war er als Partner der internationalen Managementberatung PwC Strategy& (ehemals Booz & Company) in Dubai und Zürich tätig.

Diemers studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität St. Gallen (HSG) sowie an der Rotterdam School of Management (RSM) und promovierte zum Thema Virtual Knowledge Communities. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher, Studien und Fachartikel.