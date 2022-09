Inflation zeigt auch in der Schweiz nach oben

Die Inflationsrate in der Schweiz ist im August um 3,5% gestiegen nach 3,4% in den beiden Vormonaten. Sie hat sich damit am oberen Ende der Erwartungen von Ökonomen bewegt. Ungleich grösser ist die Unruhe in der Eurozone, wo kommende Woche die EZB über den nächsten Zinsschritt entscheiden wird. Die Stimmen, die mit einem Anstieg um 0,75% rechnen, mehren sich.