Institutionelles Auslandsgeschäft bei Union Investment unter neuer Leitung

Sandra Hofer, Leiterin institutionelles Auslandsgeschäft, Union Investment (Bild: ZVG)



Sandra Hofer übernimmt bei Union Investment mit Wirkung zum 1. Mai 2022 die Leitung des internationalen Geschäfts mit institutionellen Kunden, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. In ihrer neuen Funktion ist sie für das gesamte institutionelle Auslandsgeschäft ausserhalb des deutschen Marktes und damit auch für die Schweiz zuständig. Ihre Funktion als Geschäftsführerin der Union Investment Austria übt Hofer weiterhin aus. Das institutionelle Geschäft in Österreich leitet sie bereits seit November 2015. Künftig wird sie auch international für die Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden, die Vertriebssteuerung sowie die Konzeption massgeschneiderter Anlegerlösungen für diese Kundengruppe verantwortlich sein und damit zusätzlich den bisherigen Verantwortungsbereich von Astrid Joost-van der Spek übernehmen, die Union Investment verlassen wird.

Hofer bringt langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung institutioneller Kunden mit. Im April 2008 startete sie in der Union Investment Institutional im Account Management für institutionelle Kunden am Standort Linz in Österreich. Im November 2015 übernahm sie die Leitung für den institutionellen Vertrieb in Österreich. Mit der Übernahme der beiden österreichischen Kapitalanlagegesellschaften wechselte Hofer zum 1. Januar 2016 in die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft, die heutige Union Investment Austria, am Standort Wien und verantwortet seitdem das institutionelle Geschäft in Österreich. Seit 1. Januar 2021 ist Hofer zudem Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Austria.

Vor ihrem Eintritt bei Union Investment durchlief Hofer mehrere Stationen in österreichischen Bankinstituten wie z.B. der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und der Oberösterreichischen Landesbank im Treasury und Capital Market Sales. Sie studierte berufsbegleitend an der Johannes Kepler Universität in Linz Banking- und Finanzmanagement. 2006 schloss sie das Diplomstudium mit dem Master ab. Zudem absolvierte Hofer 2015 ein Masterstudium Leadership und Sales Management an der LIMAK Austrian Business School.