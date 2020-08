Investieren in einer neuen Welt

In einer Welt negativer Renditen und hoher Volatilität bietet China Anleiheninvestoren neue Chancen.



Es ist eine Welt negativer Renditen. Die quantitativen Lockerungen der Notenbanken haben in den letzten fünf Jahren zu einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg negativ rentierender Anleihen um 36% geführt. Ende April 2020 hatten diese ein Volumen von 12'000 Milliarden USD erreicht.

Doch negative Renditen sind nicht alles. Die neue Investorenwelt ist wesentlich volatiler – und stärker korreliert – als zuvor.

In dieser neuen Welt hat zudem China deutlich an Einfluss gewonnen. Die kontinuierliche Integration Chinas in das globale Finanzsystem bietet Anleiheinvestoren neue Chancen, z.B. mit chinesischen Onshore-Anleihen.

China – ein zentraler Baustein der neuen Anlagewelt

Fünf Gründe, die für Fixed Income Anlagen aus China sprechen

Erstens bieten chinesische Anleihen attraktivere Renditen als die meisten Referenzindizes für globale Staatsanleihen.

Zweitens sind Chinas Anleihemärkte deutlich weniger volatil als die globalen Märkte, und zwar vor allem deshalb, weil der Inlandsmarkt von chinesischen Anlegern dominiert wird und der Bankensektor einen grossen Teil des Anleihemarktes hält.

Drittens weisen Chinas Anleihemärkte eine geringe Korrelation gegenüber dem Rest der Welt auf und bieten somit Diversifikationsvorteile.

Viertens haben sich insbesondere chinesische Staatsanleihen in volatilen Phasen gut entwickelt, denn sie haben das Potenzial, ein sicherer Hafen für globale Anleger zu sein.

Und fünftens könnte jetzt ein ausgezeichneter Einstiegspunkt für internationale Investoren sein, da die Kosten für die Absicherung des Währungsrisikos von Onshore-Renminbi (CNY) auf einem historischen Tiefstand sind.

Lokales Know-how bleibt unverzichtbar

Trotz aller Fortschritte Chinas bleiben Herausforderungen bestehen. Investoren müssen mit den Feinheiten chinesischer Firmenstrukturen, staatlicher Verbindungen und der Liquidität an den Kreditmärkten zurechtkommen. Wir empfehlen neuen Investoren, nach Anlagelösungen mit geringer Zinssensitivität zu suchen. Zudem ist die Wahl eines Anbieters mit lokaler Kompetenz und umfangreichen Netzwerken an Chinas Märkten ein grosser Vorteil.

Konzentration auf die Zukunft

Und das wird in Zukunft wertvoll sein.

Verschiedene Trends, darunter Chinas zunehmende Bedeutung als die künftig weltgrösste Volkswirtschaft, werden das Land zu einem wesentlichen Bestandteil der globalen Vermögensallokation machen.

Es lohnt sich, auch über die Frage nachzudenken, wie Ihre Strategie zur Welt der Zukunft passen wird. Chinas Wachstumsstory ist so bedeutend, dass Anleger diese Gelegenheit nutzen sollten.

Mehr zum Thema Investieren in China finden Sie unter (nur für professionelle Investoren): ubs.com/china-now

