Inyova erweitert Geschäftsleitung

Angela Altvater; Chief Marketing Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, Inyova



Als Chief Marketing Officer verstärkt Angela Altvater Inyova und verantwortet in der neu geschaffenen Position Marketing und PR, wie die Plattform für digitales Impact Investing am Montag mitteilte. Sie gehört der vierköpfigen Inyova-Geschäftsleitung an. Neben dem Co-Gründer und CEO Tillmann Lang wird das Unternehmen von Co-Gründer und CPO Erik Gloerfeld und Cristian von Angerer, CIO, geleitet.

Altvater leitete zuletzt als Senior Director das internationale Marketing bei OpenTable. Die 36-Jährige hat einen Master of Science in Marketing von der University of Manchester sowie einen Bachelor of Arts in Volkswirtschaftslehre und Internationalen Beziehungen vom Wellesley College in Boston. Weitere berufliche Stationen führten sie zu Bertelsmann, der Deutschen Bahn und Brown Brothers Harriman, der ältesten Privatbank der USA.