Janus Henderson ernennt Global Head of Client Experience

Andrew Morrison, Global Head of Client Experience, Janus Henderson



Janus Henderson hat Andrew Morrison zum Global Head of Client Experience ernannt. Morrison wird am Standort London tätig sein und an John Groneman, Global Distribution Chief Operating Officer, berichten. Morrison soll als Leiter der Client Experience die kundenorientierte Strategie umsetzen und weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dabei werde er sowohl mit Kunden als auch mit Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen zusammenarbeiten, um neue und differenzierte Verbesserungen zu entwickeln.

Morrison bringt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich mit. Zuletzt war er bei Aviva Investors als Head of Client Experience tätig. Davor hatte er Positionen bei Capgemini und Allianz Insurance inne.