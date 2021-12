Janus Henderson erweitert ESG-Team

Paul LaCoursiere, Global Head of ESG Investments

(Bild: ZVG)



Dan Raghoonundon, ESG Research Lead, Charles Devereux, ESG-Research-Analyst, Olivia Jones, Junior ESG-Research-Analystin, Jesse Verheijen, ESG-Datenanalyst, und Bhaskar Sastry, ESG-Content-Manager, verstärken das Team in London, während in Denver Blake Bennett als Governance and Stewardship Analyst zum Team stösst, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist.

Diese Neuzugänge werden Paul LaCoursiere dabei unterstützen, ESG-Aspekte in alle Geschäftsbereiche und Strategien des Unternehmens zu integrieren. Sie folgen auf die jüngsten internen Wechsel: Im Juni übernahm Adrienn Sarandi die neu geschaffene Position des Head of ESG Strategy and Development, nachdem sie zuvor eine ESG-Aufgabe im Fixed Income Team innehatte. Xiaoyi Luo wechselte kürzlich von einer Position im Front Office zu LaCoursieres Team als ESG-Research-Analystin. Auch Charlotte Nisbet ist jetzt ESG-Research-Analystin, nachdem sie zuvor intern in einer ähnlichen Funktion tätig war. Darüber hinaus sind laut Janus Henderson in den nächsten Monaten weitere Einstellungen im Bereich Stewardship and Governance geplant.