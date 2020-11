Janus Henderson neu mit Head of ESG Investments

Paul LaCoursiere, neuer Head of ESG Investments bei Janus Henderson Investors



Janus Henderson Investors hat Paul LaCoursiere, CFA, per 6. Januar 2021 zum Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) Investments ernannt. Er wird in der Londoner Niederlassung der Investmentgesellschaft tätig sein und an Enrique Chang, Global Chief Investment Officer, berichten.

LaCoursiere verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investment Research und wird die Integration von ESG-Investments über alle Anlagestrategien hinweg vorantreiben. Er kommt von Aviva Investors, wo er seit 2014 verschiedene Funktionen innehatte; zuletzt war er Global Head of ESG Research. Zuvor hatte LaCoursiere leitende Positionen als Portfoliomanager und Senior Fixed Income Strategist bei Chicago Equity Partners, Barclays Global Investors und Munder Capital Management inne.