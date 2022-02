Julius Bär fährt Milliardengewinn ein

Julius Bär konnte 2021 den Konzerngewinn um 55% steigern. (Bild: Shutterstock.com/Pixeljoy)



Die Julius-Bär-Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr beim Gewinn erstmals die Milliardenmarke geknackt. Der Gewinn vor Steuern nahm um 49% auf 1’259 Mio. CHF zu. Unter Berücksichtigung der um 20% gestiegenen Ertragssteuern von 176 Mio. CHF erhöhte sich der Konzerngewinn um 55% auf 1’083 Mio. CHF, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Julius-Bär-Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 49% erhöhte Dividende von 2,60 CHF je Aktie erhalten.

Das Kostensenkungsprogramm führte zu einer verbesserten adjustierten Cost/Income Ratio von 63.8% (2020: 66.4%) trotz eines Rückgangs der Bruttomarge um 6 Basispunkte (Bp) auf 82 Bp. Die adjustierte Vorsteuermarge verbesserte sich auf 28 Bp (2020: 27 Bp) und die adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital erhöhte sich auf 34% (2020: 32%).

Die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) beliefen sich zum Jahresende auf 482 Mrd. CHF, was gegenüber 2020 einem Anstieg von 48 Mrd. CHF oder 11% entspricht. Massgebend für diese Zunahme sei die deutlich positive Marktentwicklung gewesen, die durch starke Netto-Neugeldzuflüsse ergänzt wurde, heisst es in der Medienmitteilung. Das Netto-Neugeld verbesserte sich um 30% auf 20 Mrd. CHF bei einer Wachstumsrate von 4.5% über das Jahr. Alle Regionen verzeichneten positive Nettozuflüsse mit besonders hohen Beiträgen von Kunden mit Domizil Westeuropa (vor allem Grossbritannien, Irland, Deutschland, Schweiz und Luxemburg), Asien (vor allem Singapur, Japan und Indien), Vereinigte Arabische Emirate und Brasilien. Einschliesslich der Custody-Vermögen von 80 Mrd. CHF erhöhten sich die gesamthaft verwalteten Kundenvermögen um 11% auf 561 Mrd. CHF.

Am 2. März 2021 startete die Gruppe mit der Durchführung eines neuen Rückkaufprogramms für Aktien der Julius Bär Gruppe bis zu einem Anschaffungswert von CHF 450 Mio. Das Programm wurde am 23. Dezember 2021 abgeschlossen. Für dieses Jahr hat der Verwaltungsrat von Julius Bär die Auflegung eines neuen Programms zum Rückkauf von Aktien der Julius Bär Gruppe bis zu einem Anschaffungswert von maximal 400 Mio. CHF genehmigt. Das Programm werde voraussichtlich anfangs März 2022 lanciert und bis Ende Februar 2023 dauern.