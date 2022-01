LGIM erweitert institutionelles Team in der DACH-Region

Tobias Ueffing, Institutional Client Director für Deutschland, die Schweiz und Österreich, LGIM (Bild: ZVG)



In dieser neu geschaffenen Position soll Tobias Ueffing neben der Betreuung von Investoren und Consultants das weitere Wachstum von Legal & General Investment Management (LGIM) im institutionellen Asset Management in dieser Region unterstützen, wie LGIM am Dienstag bekannt gab. Er berichtet an Silvia Schaak, Co-Head of Institutional für Deutschland, die Schweiz und Österreich.

Ueffing verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management und arbeitete für Allianz Global Investors und Tochtergesellschaften der Allianz in unterschiedlichen Positionen. Zuletzt betreute er als Investment Advisor institutionelle Kunden im Rahmen von ganzheitlichen Beratungs- und Advisory Mandaten und war für die erfolgreiche Implementierung verschiedener liquider und illiquider Anlageklassen zuständig. Davor war er in verschiedenen Führungspositionen für das Thema Managerauswahl verantwortlich. Ueffing ist Diplom Volkswirt der Albert-Ludwigs-University Freiburg im Breisgau.