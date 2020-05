Lindemann Law verstärkt sein Team mit einem Private Banker

Ariel Sergio Goekmen-Davidoff, Partner Lindemann Law



Die im Bereich Asset & Wealth Management tätige Anwaltskanzlei Lindemann Law hat bekanntgegeben, dass Ariel Sergio Goekmen-Davidoff ab 1. Juni 2020 als Partner das Team verstärkt. Goekmen-Davidoff konzentriert sich auf moderne mobile Unternehmer, Family Offices und anspruchsvolle internationale Familien. Seine Tätigkeit umfasst Vermögens- und Nachlassplanung in verschiedenen Rechtsordnungen, grenzüberschreitende Strukturierung, Wirtschaftsrecht, Nachfolgeplanung, M&A, Risikominderung, Relocation und Kunst.

Mit 34 Jahren Führungs- und Beratungspraxis in der Bankenwelt in der Schweiz und Liechtenstein bringt Goekmen-Davidoff ein grosses juristisches und praktisches Know-how mit. Vor seinem Eintritt bei Lindemann Law war er als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für das Private Banking bei Schroder & Co Bank in Zürich sowie als CEO und Partner bei Kaiser Partner Privatbank in Liechtenstein tätig.

Seine bevorzugten Märkte seien nach wie vor die Schweiz und ihre Nachbarländer, Luxemburg, Monaco, Grossbritannien, Osteuropa und die russischsprachigen Länder. Als promovierte Betriebswirtschaftler hat Ariel Sergio Goekmen-Davidoff einen Master of Law in Internationalem Wirtschaftsrecht (LL.M.) der Universität Zürich und ist Mitglied der Society of Trust and Estate Practitioners.