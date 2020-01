Lombard Odier IM baut thematischen Aktienbereich aus

Henk Grootveld leitet das neue Investment Team von Lombard Odier Investment Managers.



Drei Neueinstellungen verstärken Lombard Odier Investment Managers (LOIM) im Bereich thematische Aktienstrategien. Dadurch soll die bestehende Palette von LOIM, einschliesslich Golden Age und Global Prestige, erweitert werden. Die neuen Strategien investieren in Unternehmen, die Lösungen und Instrumente zur Bewältigung einiger der akutesten Probleme unserer Welt anbieten. Die erste neue Strategie im Bereich Global Fintech wird laut Medienmitteilung noch im 1. Quartal 2020 lanciert.



Christian Vondenbusch, Lombard Odier IM



Henk Grootveld wird das Team leiten. Er bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich thematische Investitionen mit. Er wechselt von Robeco zu LOIM, wo er das Trends Investing Equity-Team leitete und zuletzt einen der Flagship-Fonds des Unternehmens verwaltete. Zuvor war Grootveld bei Aegon Asset Management und ING Barings tätig. Unterstützung erhält er von Christian Vondenbusch und Jeroen van Oerle, die ebenfalls von Robeco kommen. Gemeinsam wird das Team börsenkotierte Aktien identifizieren, die von der zunehmenden Digitalisierung des Finanzsektors profitieren und die Kosten für Finanzdienstleistungen senken.



Jeroen van Oerle, Lombard Odier IM



Vondenbusch ist ein erfahrener Senior-Portfoliomanager mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei thematischen Investitionen mit Spezialisierung auf Finanzwerte und Technologie. Er kam 1999 zu Robeco, nachdem er sein Studium an der Universität Maastricht abgeschlossen hatte. Van Oerle war zuvor Portfoliomanager des Global FinTech Equities-Fonds von Robeco und zudem auch als Finanztrendanalyst innerhalb des Trends Investing-Teams tätig.

Das Team, das an Didier Rabattu, Global Head of Equities bei LOIM, berichten wird, beginnt am 1. Februar 2020 und wird in Rotterdam ansässig sein. LOIM plant dort ein Büro zu eröffnen.