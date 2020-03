Lombard Odier IM baut Wandelanleihen-Team aus

Natalia Bucci, Senior Portfolio Manager Global Convertible Bonds Team, Lombard Odier Investment Managers



Natalia Bucci ist seit dem 15. Januar 2020 als Senior Portfolio Manager für das Global Convertible Bonds Team von Lombard Odier Investment Managers tätig. Zudem verstärkt seit Ende Januar 2020 Diego Festa als Senior Credit Analyst ebenfalls den Bereich. Zuvor arbeitete er für Lombard Odier im Bereich High Yield Fixed Income. Beide sitzen in London und berichten an Nathalia Barazal, Head of Convertibles and Fixed Income bei LOIM.

Natalia Bucci bringt umfangreiche Erfahrung mit: Seit 15 Jahren verwaltet sie Wandelanleihen-Portfolios, zuletzt als Head of Convertible Bonds und Capital Structure Strategies bei JP Morgan. Ihre Karriere begann sie bei der Investment Strategy Group im Bereich Private Wealth Management von Goldman Sachs.

Diego Festa verfügt über ein fundiertes Wissen in den Bereichen Kreditanalyse, Wertpapierauswahl und Risikomanagement. Seit mehr als 15 Jahren widmet er sich dem Bereich Credit. Hierbei befasst er sich mit dem Thema High Yield aus unterschiedlichen Perspektiven, darunter auch auf der Käuferseite, der Anleiheemission sowie als Rating-Analyst bei Standard & Poor’s. Er kam 2017 vom Team für Hochzins- und Schwellenmarktanleihen der Standard Bank Group zu Lombard Odier.