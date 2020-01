Lombard Odier IM erweitert die 1798-Alternatives-Plattform

Alexis Maubourguet, Investment Manager Lombard Odier IM



Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") gibt die Ernennung von Alexis Maubourguet zur Auflegung einer unkorrelierten Absolute-Return-Strategie für institutionelle Kunden bekannt. Er wird eine neue Strategie mit der Bezeichnung "1798 ADAPT" (Acyclical Diversifying Alpha via Parameters Trading) verantworten, die darauf abzielt, von strukturellen und zufällige Verwerfungen bei den Parametern von Derivaten (Volatilität, Korrelation, Dividenden usw.) über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Devisen und Rohstoffe) hinweg zu profitieren.

Alexis Maubourguet war früher Volatilitäts-Portfoliomanager bei Argentière Capital, wo er den Relative Value Opportunities-Fonds von Argentière Capital lanciert und verwaltet hat. Davor war er als Portfoliomanager für den Global Emerging Markets and Macro Fund bei BTG Pactual tätig. Ausserdem war er fast ein Jahrzehnt lang im Derivatehandel auf der Verkaufsseite für JPMorgan und die Deutsche Bank in New York und London tätig. Maubourguet ist in Genf ansässig und berichtet an Jean-Pascal Porcherot, CEO von 1798 Alternatives.