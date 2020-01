Marktkapitalisierung 2019: US-Technologieriesen haben stark zugelegt

57 der hundert aktuell teuersten Unternehmen der Welt haben ihren Sitz in den USA, 13 in China. Neu liegt Saudi Aramco vor den US-Technologieriesen an der Spitze des EY-Rankings. Nestlé, Roche und Novartis sind die Schweizer Vertreter unter den Top 100. Sie hatten 2019 eine Aufwertung von rund 20 Prozent.