Markus Helbling neu im Verwaltungsrat von PensExpert

Markus Helbling, neustes Mitglied im Verwaltungsrat von PensExpert.



Mit dem Neuzugang umfasst der Verwaltungsrat von PensExpert, einer der grössten Anbieter von 1e-Plänen in der Schweiz, neu vier Mitglieder: Urs Düggelin (VRP), Christof Reichmuth, Jörg Odermatt und neu Markus Helbling.

Als Berater von KMU hat Helbling grosse Erfahrung in den Bereichen Steuern, Nachfolgeregelungen und Umstrukturierungen. Er arbeitet seit 1986 für die BDO und war massgeblich am Aufbau des "Internet-Treuhänders" beteiligt, einer digitalen Lösung für Buchhaltung und Administration. Neben seinen Kenntnissen als dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling bringt er fundiertes Digitalisierungs-Fachwissen in den Verwaltungsrat ein. Markus Helbling ist Partner und seit 2009 Mitglied der Geschäftsleitung von BDO.