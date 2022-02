Mehr als 4 Bio. Euro sind in ESG-Fonds nach Artikel 8 und 9 investiert

Fast ein Jahr ist vergangen, seit die Europäische Union ihre Offenlegungsverordnung eingeführt hat, die von Vermögensverwaltern fordert, Informationen über die ESG-Risiken ihrer Anlagen bereitzustellen. Ende Dezember 2021 erreichten die Vermögenswerte in Artikel 8- und Artikel 9-Fonds 4,05 Bio. Euro, was 42,4% aller in der EU domizilierten Fonds entspricht.