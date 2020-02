Mehr Performance mit Künstlicher Intelligenz im Investmentprozess

ODDO BHF AM zählte laut eigenen Angaben zu den ersten Vermögensverwaltern in Europa, die Algorithmen Künstlicher Intelligenz im Rahmen themenbezogener Anlagestrategien einsetzen. Konkret wurden diese Algorithmen entwickelt, um die Thematik und die dafür relevantesten Unternehmen genau zu definieren und ein Anlageuniversum zu durchsuchen, das aufgrund seines Umfangs von Menschen nur schwer erfassbar ist, da mehr als 80% der verfügbaren Daten unstrukturiert sind. Der Fonds wählt also weltweit Unternehmen jedweder Kapitalisierung aus, die KI entweder nutzen oder entwickeln, und ermöglicht Anlegern somit ein umfassendes Engagement in der KI-Thematik.

Der ODDO BHF Artificial Intelligence hat seit seiner Auflegung einen Nettowertzuwachs von 27,0% (institutionelle Anteilklasse Clw-USD) erzielt, seine Benchmark (MSCI World NR USD) hat 23,3% zugelegt. Der Prozess habe sich damit in einem volatilen Jahr klar bewährt, heisst es in einer Mitteilung von ODDO BHF Asset Management.

Verwaltet wird der Fonds von einem dreiköpfigen Team unter der Leitung von Brice Prunas. Insgesamt umfasst der Fonds 60 Titel, die mittels KI-Algorithmen ausgewählt, mit Hilfe eines internen quantitativen Multifaktor-Modells gefiltert und abschliessend vom Portfoliomanagement-Team analysiert worden sind. "Künstliche Intelligenz beeinflusst mittlerweile alle Sektoren der Wirtschaft. Da wären zum einen die Tech-Riesen. Diesen steht eine Vielzahl kleinerer Akteure gegenüber, die auf schnell wachsende Nischen spezialisiert sind. Aber auch viele Unternehmen ausserhalb des Technologiesektors sind direkt an der KI-Wertschöpfungskette beteiligt oder nutzen KI, um ihre Wertschöpfungskette zu optimieren. Es gilt, derart viele Akteure, Nachrichten, Innovationen und Informationen im Blick zu halten und zu verarbeiten, dass wir die Unterstützung durch künstliche Intelligenz benötigen, um den Markt zu sondieren, wichtige Informationen herauszufiltern und schliesslich die entsprechend relevanten Aktien auszuwählen", erklärt Brice Prunas.