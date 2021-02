M&G investiert 5 Mrd. Pfund in nachhaltige Anlagen

Ein neues globales Team soll bei M&G innovative Chancen nutzen und nachhaltig investieren. (Bild: Shutterstock.com/metamorworks)



Zur Umsetzung des neuen Mandats hat M&G ein neues globales Investmentteam mit der Bezeichnung "Catalyst“ zusammengestellt, das in London, Singapur, New York und Mumbai vertreten ist. Laut Medienmitteilung vom Freitag hat das 25-köpfige Team die Flexibilität, in Private Credit, Immobilien- und Finanzanlagen sowie Private Equity zu investieren, sodass es den Kapitaleinsatz je nach Anlagemöglichkeit abstimmen und im Laufe der Entwicklung kontinuierlich Unterstützung leisten kann.

Zu den in Vorbereitung befindlichen Anlageformen zählen KMU-Finanzierung und Konsumentenfinanzierung (z. B. Mikrofinanzierung und Handelsforderungen), Objekt- und Entwicklungsfinanzierung (z. B. für bezahlbaren Wohnraum und Energie aus Abfallanlagen) sowie Investitionen in Technologien mit einem positiven sozialen oder ökologischen Zweck.

Einfluss nehmen als Ankerinvestor

"Immer mehr Kunden bitten uns, die Welt durch nachhaltige Investitionen positiv zu beeinflussen, während sie gleichzeitig gute Erträge anstreben, um ihren Ruhestand zu sichern. Für diesen Zweck gehören Private Assets zu den attraktivsten Anlagemöglichkeiten – neue und bestehende Unternehmen und Plattformen, die nicht börsennotiert sind", sagt John Foley, Chief Executive M&G plc. Als Ankerinvestor solcher Unternehmen könne M&G einen viel grösseren Einfluss auf deren Wachstum und Nachhaltigkeit nehmen, als dies in öffentlichen Märkten möglich sei.

Catalyst wird bei M&G innerhalb des Geschäftsbereichs Private & Alternative Assets angesiedelt sein. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Private Assets verwaltet M&G bereits mehr als 65,5 Mrd. GBP in Private Credit, Private Equity und Immobilien für Versicherungsnehmer von Prudential und für externe Kunden.

Breiter, flexibler Wirkungsfokus

Catalyst werde einen breiten, flexiblen Wirkungsfokus haben, der vom ESG-Risikomanagement bis hin zu positiven Auswirkungen für gefährdete Gruppen reiche, heisst es weiter in der Mitteilung. Das Team werde den Investitionsklassifizierungsrahmen des Impact Management Project (IMP) für nachhaltige Investitionen nutzen, um potenzielle Chancen in drei Kategorien zu bewerten:

ESG-kompatibel – Unternehmen oder Vermögenswerte, die Schaden vermeiden; Nachhaltig – Unternehmen, die Stakeholdern dadurch nutzen, dass sie für Menschen und unseren Planeten positive Ergebnisse erzielen; und Wirkung (Impact) – Unternehmen, die einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Probleme leisten.

Laut M&G basiert das Screening, das sicherstellt, dass Unternehmen nach dem Prinzip der Schadensvermeidung handeln, auf Kriterien, die bereits für alle ESG-Fonds von M&G festgelegt wurden und die Sparten wie Glücksspiel, Tabak und kontroverse Waffen ausschliessen. Positives Screening erfolgt über die M&G-eigene ESG-Scorecard, die auf internationalen SASB-Standards und dem "III"- Framework für Impact Investing aufbaut.