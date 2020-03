Mirabaud AM baut Vertriebsteam weiter aus

Francesco Genovese, Vertriebsleiter für die Schweiz und den Nahen Osten bei Mirabaud Asset Management



Francesco Genovese wird neuer Vertriebsleiter für die Schweiz und den Nahen Osten bei Mirabaud Asset Management, wie die Genfer Privatbank mitteilt. Genovese ist in seiner neuen Funktion direkt Lionel Aeschlimann, Managing Partner und CEO von Mirabaud Asset Management, unterstellt.

Zuvor war Genovese als Global Head of Asset Management bei Reyl & Cie tätig. Davor arbeitete er 17 Jahre lang bei der Pictet Group, wo er verschiedene Geschäftsentwicklungsfunktionen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Handel innehatte. Er betreute institutionelle und B2B-Anleger in der Schweiz, im Nahen Osten, in Afrika und in Zentralasien. Seine profunde Kunden- und Markterfahrung soll er in beiden Regionen in die lokalen Geschäftsentwicklungsteams von Mirabaud einbringen.