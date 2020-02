Mirabaud-Gruppe mit neuem Chief Operating Officer

François Leyss, COO der Mirabaud-Gruppe



François Leyss wird sein Amt als COO der Mirabaud-Gruppe am 1. März 2020 antreten, wie die Genfer Privatbank am Donnerstag mitteilte. Er gehört seit 2012 zur Geschäftsführung von Mirabaud Asset Management und spielte eine Schlüsselrolle bei der Institutionalisierung dieses Geschäftsbereichs in allen Support-Bereichen, um das Geschäft weiter auszubauen. Leyss ist Absolvent der Universität Genf im Bereich Business Management und hat langjährige Erfahrung in Bank- und Finanzwesen.

Als neuen COO von Mirabaud Asset Management und Nachfolger von François Leyss ernannten die geschäftsführenden Gesellschafter, ebenfalls per 1. März 2020, Raphaël Ducret. Ducret ist seit 2016 Head of Organisation von Mirabaud. In dieser Funktion hat er zur Stärkung und Weiterentwicklung der Gruppe beigetragen und war gemeinsam mit François Leyss direkt an der Leitung zahlreicher operativer Projekte für Mirabaud Asset Management beteiligt. Er ist Absolvent der EPFL im Bereich Mechanical Engineering.