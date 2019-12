Mirabaud: Kommunikation und Marketing unter neuer Leitung

Bertrand Bricheux, Leiter Kommunikation und Marketing bei Mirabaud.



Bertrand Bricheux, der zurzeit die Vertriebs- und Marketingabteilung von Mirabaud Asset Management leitet, übernimmt die Verantwortung für die Kommunikation und das Marketing der Mirabaud Gruppe, wie die Bank am Donnerstag bekanntgab. Bricheaux stiess 2011 zu Mirabaud. Als Marketingspezialist verfügt er über fundierte Erfahrung in diesem Bereich sowie im Finanzwesen, die er bei verschiedenen Bankinstituten, darunter UBP und Citi, in Genf und London erworben hat. Bricheux hält einen Masterabschluss in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften von der Université Paris Dauphine.