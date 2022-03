Morgan Stanley wird neues Mitglied der SSPA

Morgan Stanley, neu im Verband für Strukturierte Produkte in der Schweiz. (Bild: Shutterstock.com/4Kclips)



Morgan Stanley stösst als neues Mitglied und Emittentin zur Swiss Structured Products Association (SSPA), wie der Verband für Strukturierte Produkte in der Schweiz am Dienstag mitteilte. Die US-amerikanische multinationale Investmentbank hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über eine langjährige Präsenz auf dem Schweizer Markt.

Morgan Stanley bietet Schweizer Kunden das volle Produktspektrum und Dienstleistungen im Investment Banking, in der Anlageverwaltung sowie im institutionellen Vertrieb und Handel. Die über 70’000 Mitarbeitenden von Morgan Stanley betreuen in über 41 Ländern weltweit Kunden, darunter Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen.

Damit erweitert die SSPA ihre Mitgliederbasis auf insgesamt 43 Mitglieder aus der gesamten Wertschöpfungskette von Emittenten über Handelsplattformen und die Buy-Side bis hin zu Brokern.