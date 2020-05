Nach der Coronawelle kommt die Pleitewelle

Die Firmenpleiten in der Schweiz dürften in den nächsten Monaten massiv zunehmen. (Bild: Shutterstock.com/Jirapong Manustrong)



Während sich das alltägliche Leben in der Corona-Krise langsam wieder in Richtung Normalität zu bewegen scheint, lauert hinter der oberflächlichen Entspannung der äusserst hungrige Pleitegeier. Auf den ersten Blick sehen die Insolvenzzahlen gut aus, denn diese gingen seit anfangs Jahr um 20% und im Monat April sogar um 65% zurück, wie aus der neuesten Statistik des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B hervorgeht.

Doch der positive Eindruck täusche, so die Experten von Bisnode D&B. Der Rückgang liege nicht an der guten wirtschaftlichen Lage, sondern am bundesrätlich verordneten Rechtsstillstand im Betreibungswesen und den darauffolgenden Betreibungsferien, die bis am 19. April dauerten. Diese Konkurse wurden aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Dazu komme die bedrohliche Entwicklung der letzten Monate, in denen diverse Branchen durch das staatliche Veranstaltungs- und Versammlungsverbot massive Umsatzeinbussen erlitten. Die Corona-Kredite konnten zwar in vielen Fällen eine unmittelbare Zahlungsunfähigkeit fürs Erste abwenden. Trotzdem erwartet Bisnode D&B in den nächsten Monaten eine massive Zunahme der Firmenpleiten. Wie schlecht die Stimmung bei den Unternehmern ist, zeige auch die Zahl der Neugründungen. Diese ging im April um ganze 25% zurück.

Firmenkonkurse Januar bis April 2020



Quelle: Bisnode D&B





Firmenkonkurse im April 2020



Im April 2020 sank die Anzahl der Insolvenzen gegenüber der Vorjahresperiode um 65%. Dieser Rückgang wird in den nächsten Monaten nicht bloss kompensiert, sondern sich aufgrund der Coronakrise zu einer massiven Zunahme der Pleiten wandeln.

Quelle: Bisnode D&B





Firmengründungen Januar bis April 2020



Von Januar bis April kam es zu 14'143 Neueintragungen ins Handelsregister. Dies ist eine Abnahme um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Bisnode D&B





Firmengründungen im April 2020



Die Entwicklung der Neugründungen im April 2020 zeigt die katastrophale Stimmung bei den Schweizer Unternehmern. Der Rückgang der Neueintragungen ins Handelsregister betrug ganze 25%.

Quelle: Bisnode D&B