Nachfrage nach Anlagen im Bereich sauberer Energie steigt

Wasserstoff hat angesichts des Mangels an alternativen sauberen Energiequellen hohes Wachstumspotenzial. (Bild: Shutterstock.com/Audio und werbung)



Die steigenden Kosten für Brennstoffe und Energie zählen zu den grössten Sorgen vieler Menschen rund um den Globus. Dies ist für Invesco neben der Notwendigkeit, schädliche Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, ein weiteres Argument zugunsten erneuerbarer Energien. Eine Abkehr von der momentanen übermässigen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erfordert erheblich mehr Investitionen in das komplette Spektrum sauberer Energietechnologien, so heisst in einer Mitteilung des globalen Vermögensverwalters.

Die neuen ETF Invesco Wind Energy UCITS und Invesco Hydrogen Economy UCITS bieten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit für ein gezieltes Engagement in zwei der wichtigsten Lösungen zur Erreichung einer Netto-null-Kohlenstoffwirtschaft. Fast die Hälfte der europäischen Zuflüsse in ETFs entfiel in diesem Jahr auf Produkte mit ESG-Klassifizierung, und 40% dieser Vermögenswerte flossen in Fonds mit Klimazielen oder thematischen Engagements wie saubere Energien. Ein relativ neues und grösstenteils unbekanntes Thema könne ein starkes Wachstumspotenzial bieten, erfordere aber Fachwissen, um jene Unternehmen zu identifizieren, die einen bedeutenden Anteil ihres Umsatzes in diesem Thema erwirtschaften.

Der ETF Invesco Wind Energy UCITS zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Windenergie-Index von WilderHill über eine vollständige physische Replizierung zu erbringen, teilt die Mitteilung weiter mit. Der Index besteht aus weltweiten Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Windenergieanlagen und Rotorblätter zu verbessern, in der Windenergie verwendete Materialien zu liefern, das Netz zu modernisieren, den vermehrten Einsatz von Windenergie zu fördern bzw. ihre Nutzung auszuweiten. Er umfasst Unternehmen, die in der Onshore- und Offshore-Windenergie tätig sind.

Der Hydrogen Economy Index von WilderHill setzt sich aus Unternehmen zusammen, die sich mit Wasserstoffaktivitäten befassen, darunter Verbesserungen bei der Wasserstofferzeugung, -speicherung und -umwandlung, die Nutzung für den Transport, Innovation und die Weiterentwicklung von Brennstoffzellen. Die Maximierung des Engagements in grünem Wasserstoff soll hierbei im Fokus liegen.

"Bis 2050 müssen die weltweiten Windkraftkapazitäten gegenüber den Niveaus von vor der Pandemie um mehr als 500% aufgestockt werden, und Wasserstoff könnte angesichts des Mangels an alternativen sauberen Energiequellen ein noch höheres Wachstumspotenzial haben", sagt Nima Pouyan, Head of Invesco ETF Switzerland und Liechtenstein.