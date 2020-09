Nachhaltigkeit bei indirekten Immobilienanlagen

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde, so auch in der Finanzwelt. Ein nachhaltiger Anlageprozess wird immer mehr zur Norm und auch im Bereich der indirekten Immobilienanlagen rückt das Thema zunehmend stärker in den Fokus – die Branche ist gefordert. Was wird in diesem Segment also bereits konkret unternommen?