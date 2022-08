Natixis IM bekräftigt Engagement in der Deutschschweiz

Sales Director Arieh Levy stösst von Vanguard zu Natixis Investment Managers. (Bild: zvg)



Arieh Levy wird in Zürich tätig sein und an Timo H. Paul, Managing Director und Leiter der deutschsprachigen Schweiz, berichten. Er wechselt von Vanguard zu Natixis IM. Zuvor war Levy drei Jahre lang als Client Relationship Associate bei UBS Asset Management tätig.

Robert Pavic-Urbas kam 2017 als Senior Sales Director zu Natixis IM und wird per 1. September zum Head of Wholesale für die deutschsprachige Schweiz befördert. Er wird weiterhin an Managing Director Timo H. Paul berichten.

Cyril Berchtold stiess 2021 als Senior Sales Director zu Natixis IM und wird ebenfalls per 1. September zum Head of Institutional für die deutschsprachige Schweiz befördert. Er wird weiterhin an Sebastian Römer, Head of Central and Eastern Europe, berichten.

Die Ernennungen spiegeln laut Unternehmensangaben das Engagement von Natixis IM auf dem Deutschschweizer Markt in allen Kundensegmenten. Natixis IM verfolgt eine diversifizierte Entwicklungsstrategie, die sich auf die Lösungen der mit Natixis IM verbundenen Tochtergesellschaften stützt, die von aktiv verwalteten Fixed Income und Aktien bis hin zu ESG, Immobilien und privater Vermögensverwaltung reichen.