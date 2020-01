Natixis IM: Der Aufstieg grüner Anleihen

Unternehmen, Investoren und Staaten möchten sich an der Förderung einer nachhaltigeren Weltwirtschaft beteiligen. Mittlerweile beläuft sich das Gesamtvolumen des Marktes für grüne Anleihen auf über 400 Mrd. US-Dollar. Auch langfristig dürfte das Interesse an solchen Anlagen steigen, meint Timo Paul, Head German-speaking part of Switzerland bei Natixis IM.