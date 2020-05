Neuberger Berman: "5G Connectivity Fund" in der Schweiz lanciert

Der neue Fonds investiert in die weltweit boomende 5G-Technologie. (Bild: Shutterstock.com / Suwin)



Der Neuberger Berman "5G Connectivity Fund" ist neu in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die an der Entwicklung und dem Ausbau der Mobilfunk- und 5G-Konnektivität beteiligt sind oder davon profitieren. Das sind beispielsweise Unternehmen weltweit, die den 5G-Netzausbau vorantreiben und entsprechende Lösungen für die Weiterentwicklung der nötigen Infrastruktur bieten. Dazu gehören auch Investitionen rund um das gesamte Internet-of-Things (IoT), einschliesslich in Anbieter von IoT-Geräten, entsprechenden Anwendungen oder IoT-Services. Ausserdem müssen bei den ausgewählten Unternehmen mindestens 50% des zukünftigen Gewinnwachstums durch die 5G-Förderung oder Implementierung erzielt werden.

Der 5G Connectivity Fund wird von Yan Taw Boon aus dem Neuberger Berman Büro in Hongkong sowie von Hari Ramanan mit Sitz in New York gemanagt. Die beiden Lead-Portfoliomanager verantworten die globale 5G-Connectivity-Strategie und verwalten auf Grundlage einer Bottom-Up-Analyse ein Portfolio von rund 40 bis 60 ausgewählten Titeln. Unterstützung erhalten die beiden Fondsmanager von Experten aus dem Technologie- und Investmentbereich sowie einem 40-köpfigen Aktien-Research-Team. Bei der Analyse, Bewertungen und beim Risikomanagement verfolgt das Team einen Ansatz, der auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bei der Auswahl der Titel berücksichtigt.

Yan Taw Boon, Co-Portfoliomanager für thematische Aktienfonds bei Neuberger Berman, sagt zur Lanciewrung: "5G wird weltweit eine Welle technologischer Innovationen auslösen. Schätzungen zufolge wird 5G bis 2035 Wirtschaftspotenziale in Höhe von 13,2 Mrd. Dollar freisetzen und über 22 Mio. Arbeitsplätze schaffen. Unser aktives Fondsmanagement trägt dazu bei, die Gewinner und Verlierer in diesem sich stetig weiterentwickelnden Markt zu identifizieren, wobei wir uns in der Anfangsphase der 5G-Einführung auf Akteure im Bereich der Netzinfrastruktur konzentrieren. In einer späteren Phase werden wir eine stärkere Beteiligung von Anwendungs- und Dienstanbietern ins Auge fassen."