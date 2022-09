Neuberger Berman ernennt CIO für die EMEA-Region

Der Hauptsitz des unabhängigen US-Asset-Managers Neuberger Berman in New York. (Bild: zvg)



Niall O’Sullivan wird inder neu geschaffenen Position die Investmentaktivitäten des Multi-Asset-Teams in der EMEA-Region in enger Zusammenarbeit mit den weltweiten Investmentteams leiten, für die Portfoliokonstruktion verantwortlich sein und Strategien für die EMEA-Kundenportfolios entwickeln, teilt das Unternehmen mit.

Darüber hinaus wird er Mitglied des Asset Allocation Committee und aktiv an der Entwicklung, Formulierung und Bereitstellung von Marktanalysen, Kommentaren, differenzierten Denkanstössen und weiteren Veröffentlichungen mitwirken. Ziel sei es, anspruchsvolle Investoren in der Region zu gewinnen. O’Sullivan strebe eine Zusammenarbeit mit den Investmentverantwortlichen der externen Kunden an, um sie bei der Auswahl geeigneter Investments und Strategien zu unterstützen.

O‘Sullivan wird am Sitz in London sowie in Dublin arbeiten und berichtet an Dik van Lomwel, Head of EMEA and Latin America, an Erik Knutzen, Multi-Asset Chief Investment Officer, und an Doug Kramer, Head of Institutional Equity and Multi-Asset Class.

Er hat über 25 Jahre Erfahrung im Management von internationalen Investmentportfolios und -programmen. Zuletzt war er bei Mercer Investments als CIO des ausgelagerten Investmentgeschäfts in Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig. Davor arbeitet er bei QED in Dublin und noch vorher bei der Bank of Ireland.

Niall O’Sullivan hat einen Master-Abschluss in Investment & Treasury der Dublin City University und einen Bachelor in Mathematik des Trinity Colleges.