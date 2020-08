Neuberger Berman mit neuem Head of Insurance Solutions EMEA

Neuberger Berman hat Gilles Drukier zum Head of Insurance Solutions in Europa, dem Nahen Osten und Afrika berufen.



Neuberger Berman ernennt Gilles Drukier zum Head of Insurance Solutions in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Als Leiter für Versicherungslösungen ist er seit dem 3. August dafür verantwortlich, die Beziehung zu Kunden im gesamten Versicherungssegment zu vertiefen. Er berichtet direkt an Matt Malloy, Global Head of Insurance Solutions, sowie an Dik van Lomwel, Head of EMEA und Lateinamerika.

Drukier ist seit über 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Bevor er zu Neuberger Berman stiess, arbeitete er für JP Morgan Asset Management, wo er als Managing Director für den Bereich Fixed Income Insurance und Pension Solutions verantwortlich war. Davor wirkte er für den Investment-Banking-Zweig von JP Morgan in einer Reihe von Teams mit, unter anderem in der strategischen Beratungsgruppe für Versicherungen. Zu Drukiers früheren Erfahrungen gehören auch Positionen im Derivatverkauf bei Merrill Lynch und Goldman Sachs.