Neuer strategischer Berater und Investor bei CAT Financial Products

Michael Hartweg, strategischer Berater und Investor, CAT Financial Products



CAT Financial Products AG (CATFP) gab am Mittwoch bekannt, dass Michael Hartweg als strategischer Berater und Investor zu CATFP stösst, um die Kompetenzen und Erfahrungen in einem breiten Spektrum von Themen wie Finanzproduktlösungen, Vermögensverwaltungsplattformen und der damit verbundenen Nutzung der neuesten technologischen Entwicklungen weiter zu diversifizieren. Hartweg werde auch ein Investor in CATFP werden. Darüber hinaus habe der Verwaltungsrat von CATFP Hartweg zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats für die kommende Generalversammlung im Februar 2022 vorgeschlagen.

Hartweg ist Unternehmer und Investor und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investitionen und Finanzdienstleistungen. Als Gründungspartner von Leonteq Securities war er für den Aufbau und die Entwicklung eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa verantwortlich, das seit Oktober 2012 an der Schweizer Börse kotiert ist. Vor der Gründung von Leonteq hatte Hartweg leitende Positionen im Handel und in der Strukturierung bei Goldman Sachs und der Commerzbank inne. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften der Universität Karlsruhe, Deutschland. Heute ist Hartweg als Investor und Berater von Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Technologie und Sport tätig.