Newton IM holt CEO von Aviva Investors

Euan Munro, neuer CEO von Newton Investment Management



Euan Munro tritt die Nachfolge von Hanneke Smits an, die ihre Rolle als CEO bei Newton abgegeben hat, nachdem sie zur Chefin der Muttergesellschaft BNY Mellon Investment Management ernannt wurde, wie Citywire am Donnerstag berichtete. Munro hatte vor Kurzem bekanntgegeben, dass er Aviva Investors verlässt (investrends.ch berichtete). Der Interims-CEO von Newton IM, Andrew Downs, wird die Firma noch bis Juni 2021 führen, dann übernimmt Munro. Down bleibt weiterhin Chief Operating Officer bei Newton.