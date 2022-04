Ninety One ernennt Sustainability Director

(Bild: Citywire)



Ninety One hat Daisy Streatfeild zur Sustainability Director berufen. In dieser Rolle wird sie für die Umsetzung der Netto-Null-Verpflichtungen sowohl im Unternehmen als auch im Portfoliomanagement verantwortlich sein. Ausserdem soll sie zusammen mit den Investmentdesks nachhaltige Produkte entwickeln und Kunden dabei unterstützen, einen eigenen Nachhaltigkeitsansatz zu entwickeln.

Streatfeild war zuletzt bei der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), wo sie als Programmdirektorin bei der Gründung der Paris Aligned Investment Initiative half. Zudem spornte mehr als 140 IIGCC-Mitglieder an, sich zu Netto-Null-Emissionen im Portfoliomanagement zu verpflichten. Davor war sie Beraterin für nachhaltige Infrastrukturanlagen bei der Inter American Development Bank, nachdem sie mehr als zehn Jahre lang in diversen Funktionen im öffentlichen Dienst mit Schwerpunkt Klima und Finanzen tätig war. Sie begann ihre Karriere im Research beim WWF. Streatfeild hat an der London School of Economics sowie an der University of Edinburgh studiert.