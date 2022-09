NIO Partners expandiert ins deutschsprachige Ausland

Marc Dellmann setzt für den dänischen Asset Manager zur Eroberung der deutschsprachigen Märkte an (Bild: zvg)



Marc Dellmann ist am Standort Zürich in der neu gegründeten Niederlassung NIO Partners tätig, deren Ressourcen im Zuge des Wachstums des Unternehmens erweitert werden sollen. In enger Zusammenarbeit mit dem Team in Kopenhagen wird Dellmann von dort zudem die Expansionsstrategie in weiteren Märkten in Europa umsetzen.

Dellmann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der illiquiden Investments, darunter zehn Jahre bei UBS Asset Management, wo er das weltweite Geschäft mit Private Equity und Infrastruktur-Anlagen verantwortete.

NIO Partners wurde 2018 in Kopenhagen gegründet und konzentriert sich auf Private-Markets-Anlagen in Infrastruktur, Immobilien sowie Private Equity und Private Debt. Das Unternehmen besitzt eines der grössten Investment-Teams in diesen Bereichen in Skandinavien und richtet sich vor allem an Family Offices und private Investoren.

Ziel der Expansion in die deutschsprachigen Märkte ist es einer Mitteilung zufolge, einem breiten Anlegerkreis alternative Investmentlösungen zur Verfügung zu stellen und damit zur Öffnung der Private Markets auch jenseits der institutionellen Anleger beizutragen.

Seit der Gründung hat NIO Partners 12 Fonds aufgelegt und verwaltet derzeit mehr als 1,5 Mrd. Euro