Nordea AM hat in der Deutschschweiz einen neuen Sales Director

Fabio Ferra ist neu Sales Director bei Nordea Asset Management. (Bild: zvg)



Nordea Asset Management konnte Fabio Ferra als Sales Director gewinnen. Er ergänzt das Team in Zürich und betreut ab dem 1. Dezember 2021 Wholesale und institutionelle Kunden in der Deutschschweiz.

Ferra verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung in der Schweizer Fondsindustrie. Nach seinem Studium an der Universität St. Gallen arbeitete er während mehr als zehn Jahren in Führungsfunktionen im Vertrieb von Lombard Odier, Fidelity Investments International und UBP, bevor er 2011 für den Markteintritt von Aviva Investors in die Schweiz verantwortlich zeichnete und danach die internationale Expansion vorantrieb. Von Aviva Investors wechselte er 2017 zuletzt zu J. Safra Sarasin, wo er als Head Wholesale Switzerland & International tätig war.

Ferra berichtet an José Machi, Head of Fund Distribution Switzerland bei Nordea Asset Management.